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Школьница из Челнов презентовала Минниханову свой бизнес, приносящей более 100 тысяч рублей в месяц

16-летняя девушка вместе с семьей открыла собственное дело по продукции открыток на татарском языке.

Президент РТ Рустам Минниханов получил в подарок набор татарских открыток от юной предпринимательницы из Набережных Челнов Ренаты Шагалиевой. 16-летняя девушка презентовала свой проект по производству открыток Президенту РТ.

По словам Шагалиевой, сейчас ее доход в месяц составляет более 120 тыс. рублей. Помогает ей в этом деле ее семья: иллюстрированием занимаются мама и сестренка, а папа — SEO-специалист. Реализует продукцию девушка на маркетплейсах и через социальные сети.

Руководитель республики похвалил юную предпринимательницу и пожелал ей продолжать развиваться и осваивать новые рынки.

«Это очень приятно, когда есть такая возможность. Одно дело — словами сказать, другое — подтвердить таким способом. Я редко пишу открытки. Буду, значит, писать чаще. Вы молодец, спасибо вам», — сказал Минниханов.

КВ
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