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Президент Татарстана открыл в Нижнекамске производство каучука пятого поколения

Инвестиции в проект составили 11, 3 млрд рублей.

Рустам Минниханов открыл на «Нижнекамскнефтехиме» производство каучука нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Минниханов осмотрел производство по выпуску дивинил-стирального синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).

Во время осмотра Президент Татарстана отметил, что здесь будут производить высококачественный продукт, в котором нуждаются все производители автомобильных шин.

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