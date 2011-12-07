Президент Татарстана открыл в Нижнекамске производство каучука пятого поколения

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Рустам Минниханов открыл на «Нижнекамскнефтехиме» производство каучука нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.
Минниханов осмотрел производство по выпуску дивинил-стирального синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).
Во время осмотра Президент Татарстана отметил, что здесь будут производить высококачественный продукт, в котором нуждаются все производители автомобильных шин.