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В 11 территориях Татарстана показатель заболеваемости по коронавирусу превышает среднереспубликанский

Для сравнения: неделю назад таких территорий в республике насчитывалось 14. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила Любовь Авдонина, замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Среди таких районов – Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Пестречинский, Арский, Тукаевский, Тюлячинский, а также города Набережные Челны и Казань. По словам Авдониной, показатели зависят от разных факторов: численности самого района или города, показателей миграции, соблюдения населением действующих требований. Она напомнила, что для людей старше 65 лет режим самоизоляции сохраняется.

- В целом ситуация с коронавирусной инфекцией идет к стабилизации, - резюмировала спикер.

КВ
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