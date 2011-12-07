В 11 территориях Татарстана показатель заболеваемости по коронавирусу превышает среднереспубликанский

Среди таких районов – Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Пестречинский, Арский, Тукаевский, Тюлячинский, а также города Набережные Челны и Казань. По словам Авдониной, показатели зависят от разных факторов: численности самого района или города, показателей миграции, соблюдения населением действующих требований. Она напомнила, что для людей старше 65 лет режим самоизоляции сохраняется.

- В целом ситуация с коронавирусной инфекцией идет к стабилизации, - резюмировала спикер.