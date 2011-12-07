До конца года 80% обманутых дольщиков Татарстана получат свои квартиры

В этом году «вторая волна» обманутых дольщиков получит свои квартиры. Ожидается, что в этом году около 80% от общего числа — 1971 человек, получат жилье.

Большая часть проблемных объектов была связана с такими застройщиками, как ООО «Фирма „СВЕЙ“» и ГК «ФОН». Это дома планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Об этом рассказал исполнительный директор Регионального фонда поддержки дольщиков Иван Новиков во время пресс-конференции.

Однако уже появилась «третья волна» — это те проблемные объекты, которые начали строится в период, когда долевое строительство переходило на систему эскроу-счетов. Некоторые компании успели начать строительство домов по старым правилам с прямым привлечением средств от клиентов.

На данный момент три дома одного застройщика считаются проблемными — ЖК «Мелодия», ЖК «Поколение» и ЖК «Жардин». Против группы компаний и его руководства возбуждено несколько уголовных дел. При этом первые два комплекса сейчас официально включены в реестр проблемных объектов, а «Жардин» будет включен в сентябре.

«Указанные объекты изначально входили в группу риска, они находились на постоянном контроле и мониторинге. Застройщиком предпринимались попытки самостоятельно достроить данные объекты, проводились переговоры с инвесторами. По жилому комплексу „Жардин“, насколько нам известно, даже был определен подрядчик, который, к сожалению, оказался недобросовестным», — сказал Новиков.

Сейчас в Татарстане для решения проблем обманутых дольщиков, при поддержке Президента республики Рустама Минниханова, есть две программы, в одной из которых задействован федеральный бюджет. Новые объекты «третьей волны», по большей части, будут переходить на следующий год.