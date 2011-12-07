Этой ночью в Татарстане столбики термометра опустятся до семи градусов тепла

Синоптики Гидрометцентра РТ публиковали прогноз на ближайшие дни.

Во вторник, 27 июля, днем и вечером на территории республике пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Скорость его может достигать до 15—20 м/с. В ночное время суток столбики термометра опустятся до +7…+12˚, днем они покажут +21…+26˚.

В среду ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью +8…+13˚. Максимальная температура воздуха днем +20…+25˚.