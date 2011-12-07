ГИМС РТ: во время купания на необорудованных пляжах в этом сезоне погибли 46 человек

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В этом сезоне уже 46 отдыхающих погибло во время купания на пляжах Татарстана, из которых трое погибших – дети. Основной причиной трагедий ГИМС РТ называет купание в состоянии алкогольного опьянения, отмечается на сайте МЧС России.
ГИМС предупреждает, что при выборе места для отдыха необходимо склоняться только к оборудованным пляжам, на которых выставлены спасательные посты.
Открытые пляжи в Татарстане:
1. пляж «Комсомольское» г. Казань;
2. пляж «Локомотив» г. Казань;
3. пляж «озеро Большое Лебяжье» г. Казань;
4. пляж «озеро Глубокое» г. Казань;
5. пляж «Нижнее Заречье» г. Казань;
6. городской пляж г. Мензелинск;
7. пляж «Кама» пос. Красный Ключ Нижнекамский МР;
8. пляж «Заинск-2» г. Заинск;
9. пляж «городское озеро» г. Альметьевск;
10. пляж «о. Нижнее» г. Лениногорск;
С полным списком можно ознакомиться на сайте МСЧ России по этой ссылке.