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Минземимущество РТ выставило на продажу два снегохода и две иномарки.

Торги состоятся в сентябре.

Минземимущество РТ выставило на продажу транспорт на 2 744 132 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте исполкома.

На продажу были выставлены два снегохода «Буран» 2000 г. в. за 25 260 рублей и 25 834 рублей, а также 2 иномарки: «Форд Фокус» 2013 года выпуска за 405, 5 тыс. рублей, и «Ауди А8 L», стоимость которой оценивается в 2 288 038 рублей. Все средства передвижения доступны для осмотра на площадке ГБУ «УМО».

Торги будут проходить 10 сентября этого года.

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