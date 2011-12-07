Минземимущество РТ выставило на продажу два снегохода и две иномарки.

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Минземимущество РТ выставило на продажу транспорт на 2 744 132 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте исполкома.
На продажу были выставлены два снегохода «Буран» 2000 г. в. за 25 260 рублей и 25 834 рублей, а также 2 иномарки: «Форд Фокус» 2013 года выпуска за 405, 5 тыс. рублей, и «Ауди А8 L», стоимость которой оценивается в 2 288 038 рублей. Все средства передвижения доступны для осмотра на площадке ГБУ «УМО».
Торги будут проходить 10 сентября этого года.