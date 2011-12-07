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ЦИК РТ досрочно закупил маски, перчатки и антисептики на осенние выборы

Поставка средств индивидуальной защиты завершается на месяц раньше, чем в предыдущую избирательную кампанию.

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев сообщил о закупке средств индивидуальной защиты для организации осенних выборов.

По его словам, в этот раз поставка масок, перчаток и антисептиков на избирательные участки завершается на месяц раньше, чем в предыдущую избирательную кампанию. Всего на выборах будут работать 22 140 человек.

«Прививки сделали от 47% до 53% тех, кто будет участвовать в работе участковых и территориальных комиссий», — сообщили в пресс-службе комиссии.

Избирательным правом обладают 2 931 939 татарстанцев. 

КВ
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