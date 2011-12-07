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«Фарммедполис» заключил соглашение с Центром кластерного развития Пензенской области

Соглашение о сотрудничестве предполагает обмен опытом по кластерному менеджменту, образовательное и информационное сотрудничество

На Всероссийском форуме в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «Innomed», медкластер «Фарммедполис» заключили соглашение о сотрудничестве с Центром кластерного развития Пензенской области. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе компании.

В рамках соглашения планируется наладить сотрудничество между двумя регионами для реализации совместных проектов в медицине. Регионы будут обмениваться опытом друг с другом, а также пропагандировать научно-методические знания в области развития медицинской промышленности.


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