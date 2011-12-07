В альметьевские дома вдохнули сказку

Мурал и граффити: в чем различия?На первый взгляд, здесь нет ничего особенного: в каждом российском городе можно встретить множество росписей, граффити, рисунков. Но они спонтанны, в то время как произведения искусства, украшающие дома в Альметьевске, - это цельные высказывания, объединенные общей концепцией. Аналогов этой арт-программы в нашей стране нет. Следует понимать, что хоть мурал и граффити - это довольно схожие виды уличного искусства, разница между ними все-таки есть. Дело в том, что муралы действительно являются произведениями искусства, которые помимо красивой картинки передают какую-то глубокую идею, обладают смыслом. Данные изображения имеют гораздо больше общего с классическими фресками, на которых были изображены различные сцены из жизни или мифологии. Можно сказать, что муралы - это эволюционировавшая форма фресок. Помимо этого создание муралов является согласованным с властями города действием, то есть оно законно.Современный город как пространство культурыНазвание проекта «Сказки о золотых яблоках» отсылает к татарской народной сказке о поиске истинного счастья: богач, который может купить целую горсть золотых яблок, оказывается беднее бедняка, имеющего семерых детей. Дети - главное сокровище. Поэтому создатели проекта хотели, чтобы маленькие жители Альметьевска, повзрослев, унаследовали по-настоящему красивый, уникальный по своему облику и инфраструктуре город, в котором хочется жить и работать.Над созданием муралов трудились не только художники. Их работе предшествовали масштабные исследования литературоведов, фольклористов, антропологов, экспертов из Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).Полина Еж, куратор паблик-арт-программы, рассказала, что впервые в подобной практике была возможность провести масштабные предварительные культурологические исследования:- Мы считаем важным вовлечь в них хранителей и создателей знания, которые обычно остаются в стороне от художественного процесса. Поэтому при подготовке проекта мы созвали экспертный научный совет, на котором обсуждали вопросы, связанные с историей, культурой и традициями Татарстана. Мы ищем место корней в жизни современного человека, потому что современный город может и должен быть многоуровневым пространством культуры. В рамках проекта группа ученых посещала музеи, хранилища, библиотеки, а также предприняла экспедиции в деревни и села района и собрала богатейший материал о жизни татарского народа, его традициях и истории. Все это было передано художникам для переосмысления, переработки, переложения эпоса на язык современного городского искусства.Взгляды мастеровДаже художники, приглашенные из других стран, смогли не только прикоснуться к татарской народной культуре, но и проникнуться ей. «Иллюзионист» из Ирана Мехди Гаданьялу в своем известном на весь мир стиле изобразил будущее, полное ясности, надежды и стремления ввысь. В чем особенность стиля художника? Он создает минималистические оптические иллюзии, при которых изображенный объект будто бы находится в трехмерном пространстве, в действительности же он нарисован в двухмерной плоскости. Этот прием использовали во времена Ренессанса, единственным подобным объектом в России считаются фрескиПьетро Гонзаго в Павловском дворце под Санкт-Петербургом. Мехди работает не только с живописью, он часто выступает как амбассадор, рассказывая о том, как искусство в городе может давать надежду. Он первым из художников выступал на экономическом форуме в Давосе, говоря о свете, надежде и отсутствии различий между людьми.Основную часть арт-проекта выполнили российские художники. Basil LST из Ангарска работает с коллажными композициями, создавая лирические истории. Он использует сложные цветовые решения, создавая эффект наслоения и вибрации изображения. Для Альметьевска он создал композицию о Надыре Уразмете, известной фигуре нефтяного региона, экспериментируя на стене в духе средневековой графики. Московский художник Артем Стефанов преобразил один из индустриальных объектов города, создав масштабную композицию, художественным языком рассказывающую о теориях происхождения нефти. Доступное искусство и велоэкскурсииХудожники, принимавшие участие в паблик-арт-программе, иллюстрировали также татарскую азбуку, обращались и к произведениям классика татарской поэзии Габдуллы Тукая, и к народным сказкам. При этом сам Тукай запечатлен весьма оригинально: петербургский скульптор Павел Игнатьев изобразил его сидящим в седле велосипеда и везущим в корзине лешего из татарской сказки Шурале.Все объекты проекта формируют цельный эпос, повествующий об истории нефтяного края, рассказанный понятным для современников языком уличных художников.Кстати, арт-объекты «Сказок» связаны единым велосипедным маршрутом. Для тех, кто хочет ознакомиться со всеми произведениями, создан специальный формат велосипедных экскурсий. Сеть велодорожек - еще одна визитная карточка Альметьевска. Всего за этот год в Альметьевске появилось 14 новых муралов и одна скульптура. Проект вышел из стадии пилотного и будет развиваться дальше. Так, в городе будет открыт тематический парк, посвященный татарским мифологическим существам, будут построены площадки для игр и движения, возведены медиаинсталляции. В современных городах должны появляться не только новые магазины, торговые центры и кафе, но и объекты искусства, привносящие в жизнь горожан радующую глаз красоту.