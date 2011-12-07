В Татарстане «бабье лето» сохранится до конца сентября, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ.

Сухую и теплую погоду в регион принес мощный западный антициклон, который «препятствует перемещению влажных воздушных масс Атлантики вглубь континента и удерживает комфортную погоду на нашей территории», рассказали специалисты.

Так, на выходных, 26 и 27 сентября, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов (на востоке — до +1 градуса), местами возможны заморозки — до -1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+22 градусов.

В понедельник, 28 сентября, ночью похолодает до +3…+8 градусов, а днем потеплеет до +17…+22 градусов.

29 и 30 сентября осадков также не наблюдается, воздух прогреется на 2-3 градуса выше многолетних норм, отмечают специалисты.