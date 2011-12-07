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Минниханов: Нужно сохранить плановую медпомощь и обеспечить необходимое количество койко-мест

В Республике Татарстан подготовлены 1200 резервных коек, которые можно оперативно развернуть по мере необходимости.

Рустам Минниханов поручил сохранить в медучреждения плановую медпомощь, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Глава республики также отметил важность обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты и медицинскими препаратами. Об этом президент РТ заявил во время совещания в Доме Правительства РТ.

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции напряженная, но контролируемая. Сохранив плановую работу, нужно обеспечить необходимым количеством койко-мест», — сказал он.

В свою очередь глава минздрава РТ уточнил, что на данный момент в Татарстане развернуто 1,2 тыс. резервных коек, которые готовы оперативно принять заболевших коронавирусом.

Миннниханов также заметил, что важно обеспечить медперсонал средствами индивидуальной защиты и лекарствами в достаточном количестве.

В ходе совещания также было поручено провести повторное информирование населения о том, куда обращаться за помощью и организовать волонтерскую помощь для пожилых граждан. 

КВ
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