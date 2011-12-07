В Елабуге прокуратура требует ликвидировать свалку

Сообщения о незаконной свалке бытового строительного мусора близ городского кладбища в Елабуге были размещены в соцсетях. Отмечается, что власти города не реагировали на сообщения жителей.

Прокуратура республики провела проверку и подтвердила наличие свалки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Теперь прокуратура выдвинула требование к главе исполкома города о ликвидации свалки, а также привлечении к ответственности виновных.