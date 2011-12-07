Минниханов: Надо инвестировать в села

Татарстану следует направлять инвестиции не только в крупные города и районы, но и в села республики. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов в ходе заседания коллегии АИР РТ.

«Можно инвестировать в крупные площадки, города, но у нас же практически миллион жителей проживает в сельской местности. <…> В задачу, которую ставит глава государства, — выйти на 5–6% роста [экономики России], каждый регион должен внести свою долю», — сказал руководитель республики.

Он отметил, если муниципалитет «пять рабочих мест создал — уже хорошо», а если человек сам себя обеспечивать будет, да еще и предоставлять рабочие места начнет — «это уже большое достижение».