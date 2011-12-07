Татарстан готов удвоить экспорт сельхозпродукции к 2024 году

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, главы регионов Приволжского федерального округа, депутаты Госдумы РФ, представители федеральных и региональных органов власти, руководители региональных органов управления АПК и ключевых для отрасли госкомпаний, сообщает пресс-служба Президента РТ.«Подобные совещания - хорошая возможность обсудить актуальные вопросы агропромышленного комплекса и расширения экспортного потенциала. Именно такую задачу поставил Президент России Владимир Путин, - отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов. - Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики Татарстана, на его долю приходится 13,3 процента валового регионального продукта республики, вместе с пищевой промышленностью. По объемам валовой продукции сельского хозяйства республика находится среди лидеров субъектов страны, а также на первой позиции в Приволжском федеральном округе. Занимая 9 процентов сельхозугодий округа, республика производит 19 процентов его валовой сельхозпродукции».На протяжении нескольких лет Татарстан уверенно сохраняет статус лидера по производству молока, подчеркнул Рустам Минниханов.Татарстан - активный участник внешнеэкономической деятельности. В 2018 году межторговый оборот республики вырос на 12%, составив 19,2 млрд долларов США. «Основная часть - это продукция нефтяной отрасли, нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения, но мы считаем, что потенциал АПК имеет огромные перспективы», - отметил Рустам Минниханов.Сегодня Татарстан работает более чем со 160 странами мира, выстроена эффективная система представительств за рубежом. «Мы нацелены на безусловное выполнение поставленной задачи по удвоению экспорта продукции АПК к 2024 году. Я думаю, что нам надо не в два, а в три и четыре раза вырасти», - уточнил Рустам Минниханов.Основной драйвер роста республиканского экспорта - масложировая продукция. В Казани работает крупнейший в Поволжье переработчик масла семян мощностью 1 млн тонн в год. Выход на новые рынки - Китай и Индию - будет способствовать увеличению объемов продукции более чем в 2,2 раза. Продукция еще одного татарстанского предприятия - крупнейшего экспортера майонеза в России, поставляется в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.Компания-производитель алкогольной продукции также готова увеличить объемы экспорта. В 2018 году она увеличила объем экспорта на 20%, поставляет продукцию в 24 страны мира.Ключевыми направлениями развития экспорта пищевой продукции являются модернизация и открытие высокотехнологичных предприятий, глубокая переработка сельхозсырья, молока, мяса, зерна, заявил Президент Татарстана.Он сообщил, что в Татарстане одновременно реализуются проекты по увеличению производства молока - 24 проекта на 23 млрд рублей, комплексной модернизации молокозаводов - 5 проектов.«В Татарстане полностью решен вопрос переработки мяса свинины и птицы, и в ближайшие два-три года мы хотим обеспечить 100-процентную переработку мяса КРС», - сказал Рустам Минниханов.Важно обеспечить государственную поддержку по глубокой переработке зерна, обратил Рустам Минниханов внимание участников совещания, в 2022 году в Татарстане планируют построить завод по глубокой переработке зерна мощностью 900 тыс. тонн, а также завод по производству биопластика из побочных продуктов мощностью 10 тыс. тонн.Учитывая масштабность этих проектов, Рустам Минниханов обратился с просьбой к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву о включении данных проектов в программу льготного кредитования.«Одним из приоритетных направлений экспорта является халяльная продукция, - заявил Рустам Минниханов. - Мы активно работаем над расширением экономических связей с исламским миром».Так, например, Дубайский экспортный центр (Объединенные Арабские Эмираты) помогает Татарстану подготовить специалистов для продвижения халяльной продукции на исламский рынок.Сегодня в Татарстане 47 предприятий аккредитованы для производства продукции халяль. Они могут продавать эту продукцию на российском рынке. Но для того чтобы выйти на международный рынок, нужны совместные усилия с Министерством сельского хозяйства России, чтобы получить уже международную сертификацию, сообщил Рустам Минниханов.При этом ряд предприятий Татарстана уже выходят на рынки стран Персидского залива, Турции, Казахстана.По словам Рустама Минниханова, эффективной площадкой освоения экспортного потенциала рынка халяль стала ежегодная международная выставка «Халяль Экспо» в рамках саммита «Россия - исламский мир: KazanSummit».«Это около 60 стран исламского мира, и это прекрасная возможность рассказать о нашей продукции, пригласить партнеров. Учитывая высокий потенциал отечественного производителя в части халяльного производства, эту площадку можно сделать федеральной», - обратился Рустам Минниханов с предложением к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву.Рустам Минниханов уточнил, что это продвижение продукции не только Татарстана, но и в целом регионов страны. Нам надо мощно выходить на международный рынок, сказал Рустам Минниханов и пригласил всех принять участие в выставке «Халяль Экспо», которая в текущем году состоится в апреле. «Хотелось бы, чтобы был представитель Министерства сельского хозяйства России, - попросил Рустам Минниханов, - чтобы курировал эти вопросы. Считаю, надо активно работать. У Татарстана есть серьезные наработки, и это было бы полезно для коллег из других регионов».Далее в своем докладе Рустам Минниханов призвал всех к региональной кооперации. «Мы просим полномочное представительство округа поддержать субъекты в этом вопросе и обеспечить координацию совместных усилий», - сказал Президент Татарстана.Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на совещании заявил, что к 2024 году Приволжский федеральный округ должен увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса более чем в два раза. Как напомнил Дмитрий Патрушев, Минсельхоз России проводит серию совещаний во всех федеральных округах в связи с поставленной перед отраслью задачей по увеличению экспорта продукции АПК. Цель этих мероприятий - совместная с регионами выработка задач и решений по расширению производства и наращиванию экспортных показателей.Он отметил, что первое из таких совещаний прошло в начале февраля 2019 года в Центральном федеральном округе, в Туле. Совещание продемонстрировало готовность регионов к работе по наращиванию экспорта сельхозпродукции, отметил Дмитрий Патрушев.Он также поблагодарил руководство тех регионов, где конструктивно подошли к утверждению объектов сельхозпроизводства и целевых показателей экспортных планов, обозначенных руководством страны.«Сегодня Приволжский федеральный округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. По нашим прогнозам к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза: с нынешних 1,2 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6 процентов», - отметил Дмитрий Патрушев.В настоящее время ПФО в основном поставляет за границу масложировую продукцию и зерно. При этом, чтобы достичь поставленных целей, регионам ПФО необходимо значительно увеличить сельхозпроизводство по этим и другим направлениям. В частности, к 2024 году сбор зерновых должен вырасти в 1,5 раза - до 31,8 млн тонн, масличных на 40% - до 7,3 млн тонн. Производство скота и птицы должно быть увеличено на 10% - до 3,4 млн тонн, молока - до 10,2 млн тонн против 9,5 млн тонн в 2018 году.При этом Дмитрий Патрушев отметил перспективность развития производства халяльной продукции в ряде регионов ПФО с целью дальнейшего расширения ее поставок на зарубежные рынки.По словам министра, у округа есть необходимый потенциал для достижения поставленных целей. Дмитрий Патрушев призвал участников совещания, в частности, руководителей региональных управлений АПК, усилить работу в этом направлении и конструктивно подходить к выполнению обозначенных задач.Рост сельхозпроизводства должен обеспечиваться как за счет модернизации действующих предприятий под актуальные задачи рынка, так и за счет строительства новых объектов. Всего на территории ПФО насчитывается не менее 22 таких инвестпроектов, которые в сумме смогут обеспечить порядка 1,5 млрд долларов прироста экспортной выручки.В завершение выступления министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут выполнены, а главным созидательным эффектом их решения станет модернизация, а также открытие современных высокотехнологичных предприятий, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни на селе.