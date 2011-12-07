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В Татарстане проведут трассу М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов

Строительство участка протяженностью 89 км будет проходить в три этапа.

В Татарстане проведут трассу М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Совещание по этому вопросу в Доме Правительства РТ провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Строительство участка М-7 протяженностью 89 км будет проходить в три этапа. Его возведение позволит перенаправить часть транзитных грузов и снизить транспортную нагрузку. 

На совещании присутствовали первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк, замминистра транспорта РФ Василий Десятков, врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков и премьер-министр РТ Алексей Песошин. Они обсудили технические параметры и характеристики новой дороги, график строительства, возведение искусственных сооружений.

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