На строительство дублера Горьковского шоссе в Казани направят еще 799 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о возобновлении тендера на строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе.

Известно, что средства на строительство будут выделены из федерального бюджета – всего будет направлено 799 млн рублей. Начать дорожные работы планируют в июле этого года, а завершить к первой половине декабря.

Участок протяженностью 13 км проложат от улицы Несмелова до трассы М7 через ЖК «Серебряный Бор». Его строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».