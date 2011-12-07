Советы аграриям: Как эффективно проводить комплексную защиту по вегетации сельскохозяйственных культур

В связи с этим аграриям необходимо научиться эффективно применять специально подобранную «химию» и «биологию» совместно в баковой смеси для снятия гербицидного стресса по фазам вегетации.

Так, в растворных узлах нужно качественно подготовить баковые смеси, и в краткие сроки их применять перед заходом солнца или рано утром. В зависимости от инфекционного фона можно сократить использование химических фунгицидов на 30-50%. Отработанная технология заметно сокращает пестицидную нагрузку.

Благодаря интегрированной защите растений урожайность зерновых возрастает на 20-25 и более процентов.

Обработку посевов инсектицидами необходимо проводить в начале кущения 1-2 листов. Для повышения иммунитета растений при инсектицидных обработках можно использовать высокоэффективные микроудобрения: Биогумат 0,4л/га, БиоХелат Комплекс 0,2 л/га и регулятор роста Аммонийный ИДЯК 0,5 л/га

Для листовой обработки яровых и озимых зерновых культур можно применить биомобилизаторы с ярко выраженными защитными свойствами. В первую очередь - биокомплекс биофунгицид «Майский» (штаммы Pseudomonas ПГ-5), (или «Фитотонус» (штаммы Bacillus subtilis/pumilus)), в среднем 200-210руб/л 1-2 л, с «БИО-Гуматами» (обогащенная макро-микроэлементами модифицированная форма гуминовых веществ, отличающаяся высокой растворимостью и с повышенной биологической активностью, в среднем 60,0 руб./литр) – 0,4л/га (24,0 руб./га).

Их применение увеличивает площадь вторичной корневой системы, способствует более интенсивному накоплению биомассы растений, формированию фотоассимиляционного аппарата, улучшению минерального питания растений, которое проявляется в середине вегетации, снижению уровня развития болезней зерновых культур на 59-86% в зависимости от заболевания, увеличению густоты стеблестоя и прочности соломины на излом, увеличению прибавки урожая до 15-25%. На основе разных штаммов Майский и Фитотонус необходимо чередование по фазам. Для того чтобы не получить устойчивость инфекции, химические препараты также необходимо чередовать и брать у надежных партнеров.

При использовании препарата биофунгицида «Майский» бактерии, попадая на листовую поверхность, проникают в ткани растения через межклеточное пространство и устьица. Обладая высокой подвижностью, они попадают в ткани и перемещаясь по ним, заселяют свои жизненные ниши, в том числе и ризосферу. Микроорганизмы, а также их метаболиты активизируют метаболизм и азотный обмен растений, благодаря чему улучшается процесс кущения и происходит интенсивное образование вторичной корневой системы. В результате более интенсивно развивается стебель, удлиняется колос, а также увеличивается масса 1000 зерен. За счет выделения бактериями спектра витаминов, гормонов роста и антибиотиков, которые усваиваются и накапливаются в зерновых культурах, «Майский» повышает устойчивость зерновых к заболеваниям (корневым гнилям, ржавчине, мучнистой росе, фузариозу, головне и т.д.). Препарат является эффективным агроприемом повышения продуктивности зерновых культур, т.к. в полной мере позволяет раскрыть максимально возможный генетический потенциал сортов зерновых культур, а также защищает урожай от неблагоприятных внешних факторов.

Перед обработкой культур следует внимательно изучить прилагаемые рекомендации и руководствоваться ими при работе.