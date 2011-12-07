В Международный день защиты детей в Казани состоится концерт лауреатов и победителей «Созвездие-Йолдызлык»

В здании Казанского государственного цирка 1 июня в 18.00 состоится концерт лауреатов и победителей XXI ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

В этот день отмечается Международный день защиты детей. По словам генерального продюсера фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманова, благотворительный концерт в этом году поддержал Президент РТ, который теперь сможет увидеть любой житель Казани совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись как зритель.

«Дети „Созвездия“ всегда выступают за мир и радость, за процветающую, светлую Россию. Такая красота на сцене делает нашу страну счастливее» — добавил он.

На концерте ожидается красочное шоу в исполнении юных артистов, шоу мыльных пузырей и ростовых кукол, а вручать специальные государственные стипендии 40 лауреатам конкурса традиционно будут первые лица республики.

Праздничный концерт состоится при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Образовательного центра «Сириус» и Университета талантов.

Предварительная регистрация по телефонам: 238-00-63, 238-43-17.