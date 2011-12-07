Июль не порадует татарстанцев стабильной погодой

На территории РТ температура воздуха в июле не выйдет за пределы нормы. Именно такой прогноз сделал доктор географических наук, профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Согласно утверждению ученого, второй месяц лета окажется достаточно сухим, осадков ожидается ниже нормы. Среднемесячная температура будет равнятся 20 градусам выше нуля, что тоже соответствует усредненным статистическим характеристикам.

Эксперт считает, что в целом лето в республике будет отмечено неусточивой погодой и резкими скачками температуры. Это достаточно серьезно скажется на самочувствии метеозависимых граждан, нуждающихся в стабильных погодных условиях.

Как рассказала пресс-служба КФУ, в ближайшее воскресенье, 28 июня, в Татарстане наступит небольшое похолодание.

В понедельник и вторник температура воздуха в темное время суток составит 9 градусов выше нуля. А в светлое время суток ртутный столбик термометра остановится на отметке в 18 градусов тепла.