Татарстан вошел в список регионов России с самыми дешевыми лекарствами, сообщают аналитики DSM Group.

Так, по данным исследователей, стоимость лекарственной корзины в марте и апреле резко увеличились (в марте — на 115 рублей, в апреле — на 193 рубля) и составила 4 650 рублей, что на 7% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Аналитики исследовали «корзину», состоящую из 20 самых востребованных лекарств. В Татарстане общая сумма набора лекарств составила 4 430 рублей.

Помимо Татарстана дешевле всего цена лекарства в Астраханской области, Чувашии, Самарской и Ульяновской областях.

Самые высокие цены на лекарства представлены в Чукотском автономном округе (5 436 рублей), Камчатском крае (5 315 рублей), Магаданской (5 036 рублей) и Сахалинской (5 013 рублей) областях.