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С Сабантуем в Minecraft познакомились более 50 тыс. игроков

Компьютерную локацию национального праздника построили студенты ИВМиИТ КФУ.

Накануне, 26 июня, впервые народный татарский праздник Сабантуй прошел в игре Minecraft. Трудились над воссозданием локации студенты ИВМиИТ КФУ и коммуникационное агентство К9.

Чтобы познакомить молодежь из разных стран с традиционным праздником татарской культуры, учащимися были построены конные скачки, главная сцена, борьба «корэш», бой мешками на бревне, бег с яйцами в ложке и коромыслом и перетягивание каната.

Как рассказал один из разработчиков Алмаз Ахматьянов, над созданием виртуального Сабантуя команда из восьми студентов трудилась целый месяц.

«Мы пытались воплотить праздник таким, каким мы его сами представляем и помним. Это было непросто, так как Minecraft — игра «кубическая», и здесь нельзя воплотить всех задумок», - рассказал студент ИВМиИТ.

Всего посмотрело стримы более 50 тысяч игроков из разных городов России и других стран. 

КВ
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