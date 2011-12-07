В Татарстане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом за сутки

В Татарстане за сутки выявили 33 новых заболевших коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 2 — завозные, 31 — контактный. 20 человек госпитализировано, 13 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Больше всего заболевших — 11 человек — относятся к возрастной группе от 30 до 50 лет, восьми заболевшим — от 50 до 60 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, четверым — от 70 до 80 лет, двоим — нет 18 лет, еще двоим — от 18 до 30 лет.

В Казани заболели — 18 человек, в Набережных Челнах, Арском, Верхнеуслонском и Тукаевском районах — по два заболевших, в Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском и Сармановском районах — по одному заболевшему.

На 27 июля в Татарстане зарегистрировано 5469 случаев COVID-19, из них выздоровели 4324 человека (+30).

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 818 120 человек (+5 635), выздоровевших — до 603 329 человек (+3 079), скончавшихся — до 13 354 человек (+85).