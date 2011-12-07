Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Аминов: «Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета»

Генеральный директор телеканала выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса.

Депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов раскритиковал людей, отказывающихся пройти вакцинацию.

«Сейчас выскажу свое мнение, за которое меня будут беспощадно критиковать. У нас иного выхода кроме обязательной вакцинации нет. И чем быстрее будет принято это решение, тем больше жизней мы сможем сохранить», — подчеркнул Аминов.

По его словам, во многих регионах уже постепенно вводятся обязательные прививки для определенных профессий. После в эфире депутат неожиданно сравнил людей, не желающих прививаться от COVID-19, с животными.

«Люди — это те же животные и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. И если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», — завил он.

Затем Аминов выдвинул предположение, что после осенних выборов решение об обязательной вакцинации будет принято на федеральном уровне.

КВ
Лента новостей