Аминов: «Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета»

Депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов раскритиковал людей, отказывающихся пройти вакцинацию.

«Сейчас выскажу свое мнение, за которое меня будут беспощадно критиковать. У нас иного выхода кроме обязательной вакцинации нет. И чем быстрее будет принято это решение, тем больше жизней мы сможем сохранить», — подчеркнул Аминов.

По его словам, во многих регионах уже постепенно вводятся обязательные прививки для определенных профессий. После в эфире депутат неожиданно сравнил людей, не желающих прививаться от COVID-19, с животными.

«Люди — это те же животные и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. И если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», — завил он.

Затем Аминов выдвинул предположение, что после осенних выборов решение об обязательной вакцинации будет принято на федеральном уровне.