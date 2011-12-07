Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин выступил в суде с последним словом

В Вахитовском суде Казани продолжаются слушания по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Банкир выступил с последним словом, сообщает ИА «Татар-информ».

«Я в состоянии понимать значение своих действий и отвечать за них. Я четко осознавал и осознаю, какие действия я предпринимал», — сказал Мусин, добавив, что свою вину он переложить ни на кого не пытался.

По его словам, все действия были направлены в интересах банка. Он подчеркнул, что истинное положение дел он никогда не скрывал. При этом бывший глава ТФБ признался, что некоторую информацию он все же утаил. Речь идет о выдаче кредитов группе компаний DOMO. Такая мера, по его мнению, была необходима в целях скрытия признаков банкротства.

Сейчас Мусина обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба после краха Татфондбанка составляет 53 млрд рублей.