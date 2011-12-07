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Количество заявлений на вкладчиков Finiko в Татарстане перевалило за сотню

Есть заявители, которые вкладывали по 8 млн рублей.

Начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров сообщил о нарастающем количестве заявлений, поступающих от вкладчиков финансовой организации Finiko.

По его словам, кто-то вложил по 100 тысяч рублей, кто-то по 500. Есть заявители, которые вкладывали и больше — по 8 млн рублей.

«По России сейчас больше тысячи заявлений», — сказал Давлетьяров. Он отметил, что на самом деле вкладчиков гораздо больше, просто некоторые из них боятся обращаться в полицию. По его мнению, они надеются, что еще смогут вернуть свои деньги. 

«Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. У нас в МВД есть определенные критерии, по которым относим организации к подозрительным: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других», - сказал Руслан Давлетьяров.  

По словам представителя правоохранительных органов, к ответственности будут привлечены не только организаторы финансовой пирамиды, но и ее участники, активно вовлекающие в организацию.

КВ
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