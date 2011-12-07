В Челнах построят начальную школу, совмещенную с детским садом

В Набережных Челнах в 71 микрорайоне готовят землю под образовательное учреждение. Площадь объекта составит 8,2 тыс. квадратных метров, пишут «Челнинские известия».

Схема расположения школы на кадастровом плане будет определена на публичных слушаниях 5 августа.

«Да, мы обращались в исполком по этом вопросу. Потому что район у нас спальный, нет никакой инфраструктуры, — пояснил ситуацию председатель ТОС «Сосновый бор» Наиль Насыбуллин.

Насыбуллин добавил, что детей дошкольного и школьного возраста родители самостоятельно вывозят в школу в 65-м комплексе и детские сады в 65-64 комплексах.

Ранее по вопросу строительства школы обращались жители 68 микрорайона Челнов.