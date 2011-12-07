В Татарстане изменится расписание электричек Арск — Зеленый Дол и Сосновка — Казань

С завтрашнего изменится расписание для поезда № 6427 сообщением Сосновка — Казань и электрички № 6477 сообщением Арск — Зеленый Дол, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Отмечается, что 28 июля поезд Сосновка — Казань отправится на 10 минут позже и прибудет в Казань в 17.31. А с 29 июля по 12 августа электричка будет следовать по действующему расписанию. На станции Вахитово поезд будет в 17.18 — 17.24, а в Казань приедет в 17.30.

Электричка № 6477 Арск — Зеленый Дол 28 июля отправится в 15.39. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования поезда до станции Дербышки. Затем он проедет по действующему расписанию.