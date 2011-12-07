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Во время сентябрьских выборов в ЦИК Татарстана будет работать видеостена

Видеотрансляция будет вестись со всех избирательных участков республики.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала, что в день голосования в ЦИК Татарстана заработает видеостена.

 «Мы будем отслеживать картину, как происходят выборы, — подчеркнула Валеева. — На сегодняшний день у нас есть технические параметры экранов».

Напомним, видеотрансляция с избирательных участков будет вестись в каждом регионе страны. Это позволит избежать фейковых сообщений. Следить за всем процессом голосования будут волонтеры в специально созданных центрах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. 

КВ
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