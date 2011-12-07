На Татарстан надвигаются грозы

Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 28 августа в Татарстане. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, на территории республики ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Кроме того, возможен град.