По программе «Наш двор» в Верхнем Услоне отремонтируют 7 дворов

В рамках программы «Наш двор» в Верхнем Услоне запланирован ремонт семи дворов, сообщил в ходе беседы с местными жителями министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Чиновник провел осмотр дворов, расположенных на улице Чехова, Татарстан и Печишинский Тракт. В своем выступлении он напомнил, что республиканская программа «Наш двор» действует по инициативе главы республики Рустама Минниханова.

Также в текущем году на территории Верхнеуслонсконго района реконструируют участок трассы М-7 и дорогу к деревне Студенец.