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Полицейские Татарстана поймали мошенницу, похитившую более миллиона рублей у жителей Елабуги

Задержание проводилось совместно с полицейскими из Ульяновской области.

Сотрудники МВД Татарстана и Ульяновской области задержали мошенницу, обманувшую елабужан более чем на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

«В ходе комплекса мероприятий на территории города Ульяновск по подозрению в совершении данных преступлений задержали 33-летнюю ранее не судимую жительницу Саратовской области. Женщину заключили под стражу. Ей грозит уголовный срок», - говорится в сообщении.

Мошенница представлялась адвокатом или сотрудником правоохранительных органов и сообщала потерпевшим, будто их близкий родственник стал виновником ДТП, где пострадали люди. После чего убеждала их перечислить крупную сумму денег что бы не дать ход уголовному делу.

КВ
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