С начала года в Татарстане в ДТП погибли 11 детей

С начала года в Татарстане в результате ДТП погибли 11 детей, рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов на заседании в Доме Правительства РТ.

Всего произошло 271 ДТП с участием детей в Татарстане, из них 286 были ранены.

Габдрахманов рассказал, что республика выделила 120 млн рублей на приведение в порядок пешеходных переходов. Также средства были направлены на установку светофоров и созданию искусственных неровностей. Эти работы сделаны в большинстве районо республики, но есть и отстающие, констатировал Главный госавтоинспектор.

«В Буинском и Тетюшском работы не завершены и по сей день, в Верхнеуслонском к работам и вовсе не приступали», – рассказал Габдурахманов.



