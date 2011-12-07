Октябрь землю покроет где снежком, где листком

Интенсивная волна субтропического тепла продлила лето вплоть до 23 сентября, когда максимальная температура воздуха поднималась до 25 градусов. Столь высокая температура в последней декаде первого осеннего месяца не такое уж редкое явление и отмечается каждый пятый сентябрь. В последнее десятилетие такие события участились, и самая бурная волна тепла наблюдалась совсем недавно - в 2015 году. Тогда были перекрыты абсолютные рекорды семи дней за всю историю непрерывных метеорологических наблюдений. Столбики термометров поднимались в Казани до фантастической для конца сентября 26 - 28-градусной отметки. Мы не раз провожали теплое лето в этом году. Но оно приветливо возвращалось. Не исключено, что тепло вернется и в октябре, только теперь уже в качестве самого позднего бабьего лета - менее продолжительного и, конечно же, нежаркого, скажем, даже прохладного сообразно времени года.Но пока лето логично завершилось. Азорский антициклон с солнечной и очень теплой погодой отошел за Урал, а атлантические вихри всерьез нацелились прогнать задержавшееся лето. Как говорится, нынче из теплого лета мы сразу перешли в глубокую осень. Западные холодные фронты принесли долгожданные дожди и вызвали усиление ветра. Из-за вторжения воздушных масс из акватории Баренцева моря температура резко понизилась. Правда, средняя температура перед наступлением октября только вернулась в норму. Ведь по климатическим особенностям в октябре похолодание усиливается, начинаются унылые дожди, погода обретает неустойчивый, типично осенний характер.Октябрь является центральным месяцем осени. Коварный «межсезонник» неумолимо ведет к предзимнему ненастью. В течение месяца за счет стремительного сокращения светлого времени суток происходит быстрое охлаждение земной поверхности. В зелень рощ и лесов быстро вплетаются желтые и багряные тона, и к концу месяца листопад заканчивается.Среднестатистический октябрь на территории Татарстана характеризуется почти вдвое меньшим количеством осадков, чем в летние месяцы. Обычно в среднем этот показатель не превышает 35 - 45 миллиметров. Среднемесячная температура октября на целых 8 градусов ниже сентябрьской и составляет всего 3 градуса тепла. Причем температурный режим октября слишком контрастен от начала к концу месяца. По многолетним данным, в отдельные годы в первой половине месяца нередко случается 15 - 20-градусная теплынь, которую принимают за позднее бабье лето. К концу октября средние температуры приближаются к нулевой отметке, а вероятность заморозков сохраняется в течение всего месяца. Поэтому и погода в октябре отличается изменчивостью. В народе этот осенний месяц метко характеризуется так: «Октябрь землю покроет где снежком, где листком», «Октябрь-грязник ни колеса, ни полоза не любит».По прогнозу Гидрометцентра, нынешняя погода в октябре в Казани и пригородах будет немного отличаться от нормы. Предполагаемая среднемесячная температура может оказаться на 1 - 2 градуса выше нормы. Количество осадков ожидается чуть меньше обычного. Из-за продолжающегося вторжения арктического холода в тыловой части ненастных циклонов первая декада октября окажется даже немного холоднее обычного. Пасмурные дни с небольшими дождями будут чередоваться с прояснениями, температура днем будет преобладать в значениях 8 - 13 градусов тепла, ночью к концу декады заморозки ожидаются и на поверхности почвы, и в воздухе. В середине второй декады северо-западный циклон принесет кратковременные дожди, преобладающие дневные температуры 9 - 14 градусов, в ночные часы 3 - 8 градусов тепла. В третьей декаде предполагается умеренно теплая погода, преимущественно без осадков. Лишь к концу прокатится волна холода: ночью 0 - 5 градусов мороза, днем 0 - 5 градусов тепла. Так что в последние дни октября ожидается неустойчивая холодная погода, пройдут осадки, днем в виде мороси со снежной крупой, ночью снег, не исключаются и первые кратковременные метели.По данным климатических летописей по Казани, за 137-летний ряд наблюдений абсолютный минимум по температуре воздуха - 23,4 градуса мороза - отмечался 31 октября 1920 года. Самая высокая температура воздуха - 23,4 градуса тепла - отмечалась дважды - 3 октября 1915 года и 3 октября 1991-го.