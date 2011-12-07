Президент Татарстана выступил с ежегодным посланием парламенту

На заседание были приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности, сообщает ИА «Татар-информ». Провел его Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.В послании были затронуты основные сферы жизни республики. Рустам Минниханов дал подробный анализ политической обстановки и социально-экономического положения республики, обозначил пути решения социально значимых проблем, задачи развития Татарстана. С полным текстом послания можно ознакомиться на официальном сайте Президента РТ.В своем послании парламенту республики Президент РТ Рустам Минниханов отметил, в частности, что необходимо продолжить работу по совершенствованию подходов к изучению государственных языков Татарстана.По мнению Президента Республики Татарстан, обсуждение языкового вопроса должно стать «серьезным уроком для нашей системы образования и всех нас». «То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку, - наше серьезное упущение. Министерству образования и науки РТ при взаимодействии с федеральными министерствами необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации. Учебные планы и программы должны учитывать обязательность изучения родного языка. Следует продолжить работу по совершенствованию подходов к изучению предмета «государственный язык республики», - сказал он.Министерству образования и науки РТ необходимо проработать вопросы, касающиеся развития всей инфраструктуры национального образования, и завершить совместно с КФУ создание национального педагогического института, добавил Рустам Минниханов.Он подчеркнул, что национальная идентичность оказывает серьезное влияние на общественное сознание. «В дальнейшем развитии нуждается проводимая в республике взвешенная политика по сохранению языков, культур, традиций представителей всех народов, культивированию межнационального мира и межрелигиозного согласия. Большая роль в этом принадлежит Ассамблее народов республики, домам дружбы, культурным центрам и коллективам, этнокультурным, религиозным и другим общественным объединениям», - убежден Президент РТ.По его словам, недавнее общественное обсуждение законопроекта об изучении родных языков народов РФ выявило «определенные точки напряжения и особое значение этой темы для будущего многонациональной культуры нашей страны». «Отрадно, что наши подходы и видение в целом были услышаны экспертами и федеральными органами власти. Принятый взвешенный вариант поправок в действующее законодательство создает необходимые условия для изучения родных языков народов России.Уверенность в этом придает высказывание Владимира Путина на образовательном форуме «Машук», где он призвал возродить на новой основе программу сохранения национальных языков», - отметил Рустам Минниханов. Кроме того, в своем ежегодном послании парламенту Президент РТ затронул тему нехватки квалифицированных рабочих кадров в республике. «Вопрос формирования рынка труда в Татарстане требует особого внимания. Количество предлагаемых работодателями вакансий увеличилось до 46 тысяч. Каждая третья вакансия - это потребность в квалифицированных рабочих, специалистах среднего звена в производстве, сельском хозяйстве и строительстве», - отметил Рустам Минниханов.Он поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с Министерством образования и науки РТ учитывать данную потребность при формировании контрольных цифр приема студентов в организации профессионального образования.«В условиях изменений в пенсионном законодательстве предстоит большая работа в части вопросов занятости людей предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления. Федеральным законодательством ужесточается ответственность работодателей за сохранение рабочих мест за данной категорией граждан», - отметил Рустам Минниханов.После выступления Президента Татарстана с ежегодным посланием к парламенту республики Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что Президиумом Госсовета и правительством РТ будет разработан комплексный план по реализации послания Президента Республики Татарстан по всем обозначенным им направлениям. Татарстан выбрал достойный путь в современном мире, и послание Президента Татарстана Госсовету республики полностью это подтверждает, сказал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.«Я как человек, по жизни имеющий отношение не к одному посланию, ставшему уже правилом и признаком государственности, испытываю чувство, что это послание Рустама Минниханова создало уверенность, что мы выбрали путь, адекватный формирующейся в нашей стране рыночной экономике. Я должен сказать, что Татарстан себя нашел и есть уверенность во всех сферах социально-экономической жизни», - подчеркнул первый Президент Татарстана.Кстати2019 год в Татарстане объявлен Годом рабочих профессий. Об этом сообщил в своем ежегодном послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующий указ подписан 24 сентября.