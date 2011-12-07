Власти РТ планируют потратить 250 млн рублей на отчистку реки Мелекеска

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Работы по очистке реки Мелекеска в Набережных Челнах обойдутся властям РТ в 250 млн рублей, сообщает пресс-служба Росводресурсов.
«Предварительно финансирование оценивается в 250 млн рублей. В случае успешного согласования к проекту можно будет приступить в 2021–2022 годах», — уточнил глава ведомства Дмитрий Кириллов.
Работы по очистке реки планируют включить в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Общая протяженность реки Мелекеска — 22 км, из них 7,5 км в границах Челнов. Заиливание реки и слабое течение становятся причиной застоев, которые имеют неприятный запах. Состояние реки негативно сказывается на внешнем виде и санитарно-экологической ситуации в Челнах.
По словам исполняющего обязанности министра экологии РТ Александра Шадрикова, в ближайшее время проект будет направлен на согласование.