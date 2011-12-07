Татарстанские животные пройдут идентификацию до 2028 года

Животные на территории РТ пройдут идентификацию до 2028 года. Такое заявление сделал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов. Сейчас ведется подготовка соответствующего законопроекта.

«Готовится законопроект по идентификации животных, мы ожидаем его в первой половине 2021 года. Работа по маркировке будет возложена на ветеринарную службу. И до 2028 года все животные пройдут идентификацию», — сказал Алмаз Хисамутдинов.

Маркирование крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности стартовало 10 октября текущего года. На данный момент в Татарстане насчитывается 699,4 тыс. голов крупного рогатого скота, идентифицировано и зарегистрировано в программе учета животных 2927 голов КРС, или 0,42% от всего поголовья. Пилотными стали Балтасинский и Арский районы.