Минсвязи РТ: Доступ к сети 4G имеют 93% татарстанцев

Минсвязи РТ заявило, что доступ к высокоскоростному интернету имеют 93% татарстанцев.

Как пишет ИА «Татар-информ», 4G доступен в 1 503 населенных пунктах республики, где количество проживающих составляет 93% от общего числа. А потому, как подмечают в самом ведомстве, уровень развития сетей в Татарстане является одним из наиболее высоких по стране.

На сегодняшний день в Татарстане действуют 10 823 станции, поддерживающие сеть 4G. До конца года планируется возвести еще более 1 тыс. А станций, которые поддерживают 3G и 2G, существенно меньше – 5 486 и 7 356 соответственно.

Объясняет это министерство тем, что татарстанцы отдают предпочтение более качественной связи. От того на территории республики сохраняется тенденция роста мобильного интернет-трафика. «По сравнению с прошлым годом он увеличился более чем на 43% и достиг почти 140 тысяч терабайт. В пересчете на одного абонента получается 12 гигабайт трафика в месяц», — заключила пресс-служба Минсвязи РТ.