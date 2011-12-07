В России запустили «горячую линию» по вопросам о коронавирусе

В России запущена новая «горячая линия» по вопросам о коронавирусе. Татарстанцы могут получить консультацию от специалистов по номеру «122», сообщает пресс-служба Казани.

По номеру можно получить консультацию, также звонки могут перенаправить в поликлиники и станции «скорой».

«Звонки также по-прежнему принимаются на номер +7 (800) 222-59-00», — уточнили в мэрии.

Татарстанцы за трое суток обратились на «горячую линию» 600 раз. Среднее время ожидание специалиста не превышает 11 секунд.

Большая часть вопросов связана с готовностью результатов теста на COVID-19, а также с тем, где делают подобные тесты. Кроме того, жители республики интересуются, как нужно действовать после контакта с коронавирусным больным.