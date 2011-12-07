Минниханов: В 297 организациях республики зарплата ниже МРОТ

Жители столице РТ, в среднем, получают самую высокую зарплату по региону, однако 297 организаций республики все еще выплачивают своим сотрудникам заработную плату ниже МРОТ. О данном нарушении закона глава республики сообщил на заседании казгордумы 28 февраля.

Минниханов подчеркнул, что самое главное, на что оказывают влияние доходы населения, а также среда обитания и наличие рабочих мест — это рост качества жизни граждан.

Депутатам казгордумы президент РТ напомнил о задаче, поставленной Путиным — вдвое снизить бедность.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года средняя зарплата в республике составила 37,5 тыс. рублей (36 место по РФ и 2 место по ПФО). В Казани средняя заработная плата составила 45,7 тыс. рублей.