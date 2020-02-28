Татарстан возглавил рейтинг медиаупоминаемости по теме «нацпроекты»

Республика Татарстан стала первой в медиарейтинге упоминаемости российских регионов в контексте национальных проектов. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

Второе и третье место заняли Краснодарский край и Нижегородская область.

Так, по сообщениям СМИ в этом году в рамках различных нацпроектов в Казани отремонтируют 44 дорожных объекта, а в двух новых микрорайонах Нижнекамска построят два детских сада на 260 мест.

В прошлом году проведенные конкурсы при реализации нацпроектов в Татарстане позволили сэкономить около 234 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани в этом году построят 10 детских садов и 2 школы.