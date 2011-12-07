В Татарстане проведут эксперимент по маркированию пива на розлив

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, что с апреля 2020 года разливное пиво к продаже будет допускаться только из маркированных металлических бочонков. Об этом сообщает РБК.

По словам технического директора АО «Татспиртпром» Фарита Шагиахметова, такое нововведение полезно для легитимного рынка, поскольку представители незаконной продажи пива являются сильными конкурентами. Они не платят налоги, а потому несут меньше расходов и снижают цены. А такой эксперимент поставит всех собственников в равные условия. Если он себя оправдает, то процедура станет обязательной.

Ответственность за исполнение соответствующего постановления возложена Госинспекцию по РТ.