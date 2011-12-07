В Татарстане состоялась церемония закладки первого российского судна, работающего на природном газе

На Зеленодольском заводе имени А. М. Горького президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки корпуса пассажирского речного судна «Чайка». Теперь теплоход работает на сжиженном природном газе. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Казани.

«Раньше никогда мы не выпускали суда на газомоторном топливе. И сегодня мы закладываем пока прогулочное судно, но в дальнейшем газомоторное топливо имеет огромные перспективы» — отметил глава государства.

Минниханов заявил, что подобный проект прогулочного судна на СПГ является хорошим примером того, что и на водах должны быть экологически чистые виды транспорта.

«Чайкf» является первым в российской истории судном, которое работает на СПГ. Больше в речном флоте страны подобного проекта нет. Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с ПАО «Газпром» осуществляется работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта и отраслях промышленности.

Природный газ, по сравнению с аналогичными двигателями на традиционных видах топлива, позволяет мотору медленнее изнашиваться и выгоден с точки зрения бюджета. Он позволит компаниям-эксплуатантам снизить себестоимость перевозок внутренним водным транспортом.