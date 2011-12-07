Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны - 2021» пройдет в 18-й раз

Зато в этом году малиновый звон вновь поплывет над поселком Алексеевское, что стоит прямо на Каме. У феста нынешнего года существенное отличие: второй день программа праздника колоколов развернется на территории Зилантова Свято-Успенского монастыря, что в Кировском районе столицы Татарстана.

А начнется праздник, как и положено по традиции, с литургии в удивительном по красоте и мощи алексеевском храме Воскресения Христова. Службу возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начало в 8.20.

Откроется же фестиваль в 11.00. После торжественной церемонии состоится первая часть колокольного звон-концерта. Затем с 13.00 до 14.00 звонари дадут мастер-класс для всех желающих. Ожидается, что на фестиваль прибудут звонари из Белоруссии, Крыма, Ярославля и других городов России.

А тем временем гостей фестиваля уже будет ждать военно-историческое театрализованное представление «Невская битва», а также интерактивная выставка военно-исторического клуба-музея «Звезда», историческая реконструкция «Казачья слобода». В рамках программы праздника пройдет выставка-ярмарка народных умельцев «Города мастеров».

Концерт под открытым небом на Соборной площади в этот раз перенесли на вечернее время, его начало в 20.00. Завершится праздничный концерт салютом в 22.00.

Второй день фестиваля, 30 мая, начнется в Казани с литургии в Зилантовом Свято-Успенском монастыре, начало службы в 9.00. После ее окончания, в 11.00, в рамках фестиваля колокольного звона «Алексеевские перезвоны - 2021» начнется фестиваль звонов «Казанский звон». В 13.00 - открытие программы «Святыни Казани».

Кстати, полностью программа фестиваля «Алексеевские перезвоны - 2021» завершится в поселке Алексеевское 2 июня, в день памяти святителя Алексия Московского - покровителя поселка. В этот день там на Соборной площади с 12.00 до 14.00 состоится праздничный концерт и закрытие фестиваля.