Галимова о трагедии в гимназии №175: Система безопасности сработала

Во время брифинга в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что система безопасности в казанской гимназии № 175 во время трагедии сработала.

Она также напомнила, что после случившегося Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение провести массовую проверку школ республики на предмет обеспечения в них безопасности.

«Там, где действительно потребуется с точки зрения усиления, работа будет проведена. Но с точки зрения того функционала, который есть сегодня: „тревожная кнопка“, система оповещения — на примере трагической ситуации видно, что в принципе сама система сработала. Здесь, к сожалению, есть ряд других факторов, о которых Президент в том числе говорил, которые повлияли на ситуацию. Там, где требуется усиление, оно будет проведено, только после анализа», — сказала Галимова.

11 мая в гимназию № 175 в столице Татарстана ворвался вооруженный охотничьим ружьем 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл огонь — погибли 9 человек, еще 23 получили различные травмы и ранения.