В аэропорту Казани у гражданина Азербайджана обнаружили чемодан с 10 кг живых пиявок. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Необычную находку сотрудники аэропорта нашли во время осмотра на таможенном контроле. 55-летний гражданин Азербайджана прибыл в столицу прямым рейсом из Баку. Перевезти пиявки мужчина попытался при помощи 11 мешочков с землей, общий вес которых составил более 10 кг. Разрешающего документа на ввоз пиявок от ветеринаров у него с собой не было.

Сам же мужчина заявил, что прибыл в Казань транзитом. По его словам, в аэропорту Баку к нему подошел незнакомец в форме майора и попросил передать коробку человеку, который здесь его встретит.

Так, по итогам проверки представители службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняли решение о запрете их ввоза, поэтому пиявки были изъяты и уничтожены.