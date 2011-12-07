В Чистополе во время ремонта центральной площади рабочие откопали старинную брусчатку

В Чистополе проводится ремонт центральной площади города, где была найдена уникальная старинная часть брусчатки, сообщила автор telegram-канала «Архитектурасы» Яна Гордеева.

Сообщается, что срезав старый асфальт площади, рабочие наткнулись на старинную брусчатку. Пока неизвестно, что с ней будут делать дальше. Ремонтные работы приостановлены.

Ранее аналогичная ситуация произошла в селе Кушнаренково республики Башкортостан. Там при ремонте площади рабочие откопали старинные камни мостовой. В итоге находка была признана уникальной, а часть старинной дороги была восстановлена.