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В этом году в Татарстане откроется 16 детских садов

Также запланировано открытие двух школ по нацпроектам «Образование» и «Жилье и городская среда».

Представители Минэкономики Татарстана рассказали, как происходит реализация национальных проектов в республике в текущем году. 

В пресс-службе ведомства пояснили, что в этом году благодаря нацпроекту «Демография» в республике запланировано открытие 16 дошкольных учреждений, а также двух школ по нацпроектам «Образование» и «Жилье и городская среда».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане появится еще один полилингвальный комплекс «Адымнар». Комплекс построят в селе Усады Лаишевского района республики.

КВ
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