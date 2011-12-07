В этом году в Татарстане откроется 16 детских садов

Представители Минэкономики Татарстана рассказали, как происходит реализация национальных проектов в республике в текущем году.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в этом году благодаря нацпроекту «Демография» в республике запланировано открытие 16 дошкольных учреждений, а также двух школ по нацпроектам «Образование» и «Жилье и городская среда».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане появится еще один полилингвальный комплекс «Адымнар». Комплекс построят в селе Усады Лаишевского района республики.