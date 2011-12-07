В Татарстане на летний сезон увеличили предел допустимой скорости на 52 участках дорог

С целью комфортного передвижения на автомобиле из одной точки в другую, Госавтоинспекторы Татарстана увеличили скоростной режим на 52 участках дорог, 9 из которых находятся на федеральных трассах, 25 — на региональных.

«Ограничение скорости не должно стать избыточным. Мы не снижаем скоростной режим на тех участках дорог, где это не требуется» — сообщил главный государственный автоинспектор РТ Ленар Габдурахманов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Также он отметил, что аварийность не должна быть присуща этим участкам, поэтому трассы внимательно изучат, перед тем как поднимать максимально-допустимый уровень скорости.

В Татарстане за два года подняли скоростной режим на 33 участках дорог. В общей сложности, ехать со скоростью 110 км/ч можно на 24 километрах дорог РТ.