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В Татарстане рассматривают снятие коронавирусных ограничений

Предполагается отменить обязательное ношение масок и разрешить заведениям общепита с вакцинированным персоналом работать в ночное время.

Кабинет министров РТ планирует рассмотреть вопрос о снятии антиковидных ограничений, введённых в марте прошлого года.  

По предварительным данным, в республике по рекомендациям управления Роспотребнадзора по РТ могут разрешить заведениям общепита работать в ночное время суток, но при условии, если все сотрудники прошли вакцинацию против COVID-19.

Татарстанцам могут позволить ходить без масок «на земельных участках, где расположены культовые помещения, здания и сооружения». Для работников организаций и предпринимателей рассмотрят отмену обязательного ношения перчаток. 

Также могут быть отменены запреты на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа; на прием и размещение людей в санаториях. Окончательные сроки отмены некоторых ограничений пока не известны.  

КВ
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