В Татарстане рассматривают снятие коронавирусных ограничений

Кабинет министров РТ планирует рассмотреть вопрос о снятии антиковидных ограничений, введённых в марте прошлого года.

По предварительным данным, в республике по рекомендациям управления Роспотребнадзора по РТ могут разрешить заведениям общепита работать в ночное время суток, но при условии, если все сотрудники прошли вакцинацию против COVID-19.

Татарстанцам могут позволить ходить без масок «на земельных участках, где расположены культовые помещения, здания и сооружения». Для работников организаций и предпринимателей рассмотрят отмену обязательного ношения перчаток.

Также могут быть отменены запреты на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа; на прием и размещение людей в санаториях. Окончательные сроки отмены некоторых ограничений пока не известны.